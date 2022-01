Presedintele SUA: "Vom creste prezenta militara in Romania, pentru ca avem o obligatie sacra"

Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o astfel de obligatie fata de Ucraina, desi situatia acesteia este ingrijoratoare."Vom creste prezenta militara in Polonia si Romania, pentru ca avem o obligatie sacra in termenii Articolului 5, de ... citeste toata stirea