Presedintele Ucrainei vede sfarsitul razboiului. "Sunt sigur ca in curand vom putea spune oamenilor nostri: Intoarceti-va!"

Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a adresat sambata un nou mesaj ucrainenilor, declarandu-se sigur ca in curand le va putea spune celor aflati acum in Polonia, Romania, Slovacia si din toate celelalte tari sa se intoarca, pentru ca nu mai este niciun pericol."Sunt sigur ca in curand vom putea spune oamenilor nostri: Intoarceti-va! Veniti inapoi din Polonia, Romania, Slovacia si din toate celelalte tari. Intoarceti-va pentru ca nu mai exista nicio amenintare! Deja ne gandim la viitor. ... citeste toata stirea