PressOne: Premierul Nicolae Ciuca a plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138 in lucrarea de doctorat

Jurnalista de investigatie Emilia Sercan a dezvaluit marti dimineata, in PressOne, ca premierul Nicolae Ciuca a plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138 in lucrarea de doctorat pe care a sustinut-o in 2003 la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" (UNAP).Potrivit investigatiei, continutul din cel putin 19 pagini a fost plagiat din alte doua teze de doctorat sustinute anterior la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" (UNAP), una dintre ele coordonata chiar de ... citeste toata stirea