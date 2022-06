Preturile carburantilor au crescut cu peste 40% in ultimul an

Benzina si motorina se scumpesc intr-un ritm accelerat.Pretul benzinei standard a ajuns la 8,7lei, iar cel al motorinei standard a urcat pana la 9,27 de lei. Sortimentele superioare se vand cu 9,37 de lei, in cazul benzinei, si 9,75 lei, in cazul motorinei.Daca facem o comparatie intre preturile de acum si cele de luna trecuta, un litru de benzina standard este mai scump cu 50 de bani, iar un litru de motorina standard costa mai mult cu 20 de bani. Dar, daca mergem si mai mult in urma, la ... citeste toata stirea