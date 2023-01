Preturile locuintelor ar putea stagna anul acesta sau ar putea sa scada usor, sustin reprezentantii dezvoltatorilor si cei ai agentiilor imobiliare. Acestia sustin ca dobanzile tot mai mari la credite si scumpirile in lant au condus totusi la o reducere semnificativa a numarului de cumparatori.Preturile locuintelor la finalul anului 2022 au fost mai mari decat in restul anului. Anul acesta ar putea ramane pe loc.Nici in privinta locuintelor ... citeste toata stirea