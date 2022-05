Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, si-a inceput vizita in Romania

Jill Biden a ajuns in Romania, vineri, la Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu militarii americani si ai NATO.Vizita in Romania este parte a unei deplasari de patru zile pe care Prima Doamna a SUA o efectueaza in tara noastra si Slovacia pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiatii ucraineni.Sotia presedintelui SUA a scris peTwitterca scopul calatoriei sale in cele doua state este de "a petrece Ziua Mamei cu mame si copii ucraineni care au fost ... citeste toata stirea