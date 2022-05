Consiliul Judetean Constanta prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", organizeaza in perioada 4-24 mai 2022, prima editie a Concursului National de Pictura "Lucian Grigorescu".Concursul National de Pictura "Lucian Grigorescu", vine in intampinarea cursantilor talentati, fiind o competitie, ce are ca scop motivarea celor pasionati de pictura, arta ce joaca un rol extrem de important in dezvoltarea intelectuala dar si culturala a celor mari dar si a celor mici.Concursul ... citeste toata stirea