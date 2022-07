Primaria Agigea cauta recenzori

Primaria Comunei Agigea cauta recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din localitatile Agigea si Lazu.Plata recenzorilor se realizeaza in baza contractelor de prestari servicii incheiate in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1071/2020, in functie de numarul de chestionare completate prin interviu fata in fata, chestionarul fiind compus din mai multe sectiuni cu grade diferite, la un tarif:7 lei pentru "Sectiunea pentru recenzarea ... citeste toata stirea