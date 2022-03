Primaria Agigea da startul unei noi campanii de depistare precoce(screening), diagnostic si tratament al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente. Aceasta vine in sprijinul locuitorilor, si este creata in parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti impreuna cu DSP Constanta.In cadrul acestei campanii se pot testa persoanele cu varsta peste 18 ani cu domiciliul (din buletin) in Comuna Agigea exceptie facand gravidele si persoanele care si-au realizat ... citeste toata stirea