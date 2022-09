Primaria Agigea incepe distribuirea gratuita a pubelelor

Incepand cu data de 01 august 2022, Primaria Harsova incepe, in cadrul campaniei " O comuna mai curata" distribuirea gratuita a pubelelor de 120 L destinate exclusiv gunoiului menajer. Astfel fiecare gospodarie din comuna noastra va primi cate o pubela de 120 L pentru gunoi menajer, in baza cartii de identitate si semnand un proces verbal de predare -primire a acesteia.Programul de distribuire a pubelelor de gunoi menajer stabilit pentru saptamana 01- 05 august se va desfasura concomitent in ... citeste toata stirea