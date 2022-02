Primaria Cernavoda anunta inceperea depunerilor dosarelor pentru repartizarea de locuinte

Primaria orasului Cernavoda aduce la cunostinta tuturor solicitantilor de locuinte, faptul ca in perioada 10 ianuarie - 18 februarie 2022 se pot depune dosarele in vederea intocmirii si aprobarii listei de prioritati aferenta repartizarii locuintelor tip garsoniera din cadrul imobilului situat in str.Salciei, nr.14.Documentele necesare sunt urmatoarele:1. Dosar de plastic cu sina in format A4;2. Cerere - formular standard - se gaseste la Centrul de Informare Cetateni;3. Cerere - formularul ... citeste toata stirea