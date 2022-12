Primaria Cobadin, proiect pentru infiintarea unor statii de incarcare a masinilor electrice

Consilierii locali ai comunei Cobadin, judetul Constanta, s-au reunit in sedinta extraordinara pentru a discuta oportunitatea depunerii de catre primarie a unui proiect privind "statii de incarcare masini electrice in comuna Cobadin".Proiectul va fi depus in vederea finantarii prin Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala derulat in cadrul Administratiei ... citeste toata stirea