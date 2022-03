Primaria Constanta a construit o parcare in locul unui parc

Primaria Constanta a dat in folosinta, joi, o parcare de aproape 60 de locuri pe strada Traian. Spatiul a fost in ultimii ani un maidan insalubru, asa ca investitia este, desigur, de salutat. Dar...Dupa ce am publicat stirea, mai multi constanteni au spus ca, in trecut, acolo era un parc. Nu stiam de el, dar un cititor ne-a trimis un printscreen din Google Maps pe care se poate vedea foarte bine acest parc. Avea banci, un tobogan, mai multe echipamente de joaca pentru copii, precum si spatiu ... citeste toata stirea