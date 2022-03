Primaria Constanta a reinceput deratizarea. Nu ridicati momelile

Primaria Municipiului Constanta a reluat, miercuri, actiunile de deratizare, necesare pentru mentinerea sanatatii intregului oras.Zilele acestea se amplaseaza momeli toxice in locuri inaccesibile populatiei pentru protejarea sanatatii constantenilor, conservarii si protectiei mediului inconjurator. Momelile contin substante raticide anticoagulante biodegradabile si sunt protejate in statii de intoxicare marcate si inscriptionate corespunzator. Acestea sunt amplasate in toate zonele orasului, ... citeste toata stirea