Primaria Constanta a transmis un mesaj de solidaritate si sprijin Primariei Odesa

Primaria municipiului Constanta a transmis astazi orasului-partener Odesa, din Ucraina, un mesaj de solidaritate in actuala situatie de razboi provocata de atacul Federatiei Ruse asupra Ucrainei.Primarul municipiului Constanta Vergil Chitac a reiterat cu aceasta ocazie solidaritatea municipalitatii cu partenerul sau municipal din Ucraina si a transmis disponibilitatea de sprijin, in limitele de competente pe care le are, fata de primaria municipiului Odesa si locuitorii acestui oras, tinand ... citeste toata stirea