Serviciul Autorizare Activitati Economice din cadrul Primariei municipiului Constanta aduce la cunostinta operatorilor economici interesati ca, in perioada 22.05 - 24.05.2023, intre orele 08:30 - 16:30, la Centrul de Informare pentru Cetateni situat in Bd. Al. Lapusneanu nr.116C (incinta City Park Mall - etaj I, aripa noua), se depun documentatii in vederea atribuirii de amplasamente pentru desfasurarea de activitati cu caracter temporar pentru perioada sezonului estival 2023, in zone publice ... citeste toata stirea