Construirea noului CET se apropie. Guvernul Romaniei are in dezbatere proiectul de Hotarare prin care bunurile Centralei Electrice de Termoficare "CET Palas" vor fi transferate in domeniul public al Municipiului Constanta, informeaza Primaria Constanta.La Constanta se va construi primul CET din tara finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta, prin intermediul Ministerului Economiei, pentru care a fost semnat contractul de finantare. Proiectul, "Sursa de productie energie utila ... citeste toata stirea