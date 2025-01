Primaria Constanta introduce o noua taxa pentru soferi: 200 de lei anual

Primaria Municipiului Constanta a anuntat implementarea unei noi taxe pentru detinatorii de autoturisme, in valoare de 200 de lei pe an. Aceasta masura este motivata de necesitatea de a gestiona mai eficient spatiile de parcare si de a reduce congestionarea traficului urban.Detalii despre noua taxa si exceptiiConform declaratiilor oficiale, toti proprietarii de autovehicule care circula si stationeaza in Constanta vor fi obligati sa plateasca aceasta taxa anuala. Totusi, exista exceptii ... citește toată știrea