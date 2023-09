Dupa obtinerea autorizatiei de cercetare arheologica de la Ministerul Culturii si inceperea sapaturilor propriu-zise, in timpul executiei lucrarilor la Spitalul Modular au fost descoperite vestigii arheologice, informeazaPrimaria Constanta.Saptamana aceasta, in timpul desfasurarii cercetarii arheologice, sapaturile au scos la iveala, pana in acest moment, existenta a 8 morminte de incineratie si de inhumatie, din perioada romana (secolele II-III p.Chr.). In interiorul acestora, pe langa ... citeste toata stirea