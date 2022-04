Primaria Constanta monteaza parcometre in oras si in statiunea Mamaia. Costul unei ore de parcare in zona va fi de patru lei

Mai multe automate electronice de plata a parcarii vor fi montate in municipiul Constanta, incepand de pe 4 aprilie. Parcometrele reprezinta alternativa la plata parcarii prin SMS, aplicatia "Constanta Parking", online cu card bancar sau prin tichete razuibile. Pana pe 15 aprilie, vor fi montate si puse in functiune 33 de automate electronice in zonele 0,1 si 2 din municipiul Constanta, urmand ca restul de 12 parcometre pentru Statiunea Mamaia sa fie montate si puse in functiune pana cel tarziu ... citeste toata stirea