Primaria Constanta organizeaza o actiune publica de solidaritate cu Ucraina

Primaria municipiului Constanta a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca organizeaza sambata, 12 martie a.c., incepand cu ora 12.00, pe platoul din fata intrarii in sediul Prefecturii (bd. Tomis nr. 51), o actiune publica de solidaritate cu Ucraina, in cadrul unei ample initiative de sprijin care are loc, in ziua respectiva, in marile orase din Europa.Iata mesajul institutiei:"Pana in momentul de fata, populatia orasului Constanta si-a manifestat in mod convingator si salutar caldura, ... citeste toata stirea