Primaria Constanta. Utilajele pentru deszapezirea orasului sunt pregatite pentru interventii

Autoritatile locale dispun in acest an de un numar mai mare de utilaje pentru activitatea de deszapezire fata de anii anteriori, informeaza Primaria Constanta.Utilajele vor actiona simultan pe drumurile principale si pe cele secundare. Vor fi curatate trotuarele, statiile mijloacelor de transport in comun, precum si caile de acces spre diferite obiective sau aleile inguste."In iarna 2024 - 2025, se va interveni cu autospeciale cu lama, autospeciale cu lama, cisterna si sararita, ... citește toată știrea