Primaria Constanta vinde la licitatie 201 de masini fara stapan sau abandonate

Primaria municipiului Constanta, cu sediul in Constanta organizeaza licitatie de vanzare prin oferta in plic inchis pentru valorificarea lotului de 201 de vehicule fara stapan sau abandonate trecute in proprietatea municipiului Constanta in baza Legii nr.421/2002. Ofertele vor fi deschise in data de 04.05.2022, ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Constanta din str. Cuza Voda, nr.27.Pret de pornire: 33.213 EuroGarantia de participare la licitatie: 10% din pretul de pornire a ... citeste toata stirea