Pasajul suprateran de la intersectia bulevardului Tomis cu Aurel Vlaicu a intrat in faza de studiu de fezabilitate, informeaza Primaria Constata.In ultimii ani, ca urmare a dezvoltarii economice si turistice, traficul rutier in Constanta a crescut semnificativ. Acest lucru a creat o serie de probleme, cum ar fi congestionarea traficului, poluarea aerului si accidentele rutiere. In ultimii doi ani, Primaria Constanta a elaborat lucrari mai mici sau mai mari pentru fluidizarea traficului in ... citeste toata stirea