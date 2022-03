Primaria Cumpana nu a gasit solutii pentru locuitorii ale caror case sunt in pericol sa se prabuseasca, desi este obligata. Ce spune prefectul Constantei VIDEO

Malul Canalului Dunare-Marea Neagra se prabuseste, in zona localitatii Cumpana, iar zeci de persoane sunt in pericol sa ramana fara case. Problema locativa trebuie rezolvata de Primaria Cumpana, condusa de Mariana Gaju, PSD, de mai bine de doua decenii. Institutia insa nu a gasit solutii pana acum, desi primele fisuri au aparut acum aproape trei ani.Iata ce a declarat prefectul Constantei, Silviu Cosa, la Tomis TV, in emisiunea "Punctul pe i", moderata de jurnalistul Cristian Hagi. Puteti ... citeste toata stirea