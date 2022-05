Primaria din Cernavoda investeste in Clubul Sportiv Axiopolis

Primaria orasului Cernavoda are in plan investirea sumei de peste un milion de lei in sport. In acest sens, autoritatea locala a lansat o procedura ce prevede achizitionarea serviciului de executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii ,,Modernizare terenuri sport si imprejmuire Clubul Sportiv Axiopolis".Vesti bune pentru sportivii Clubului Axiopolis Cernavoda. Autoritatea locala are in plan sa investeasca suma de peste un milion de lei pentru modernizarea bazei sportive. ... citeste toata stirea