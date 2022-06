Primaria Harsova a achizitionat 30 de biciclete pentru locuitorii orasului

Din grija pentru sanatatea dumnevoastra, pentru a incuraja miscarea si activitatile sportive, in cadrul proiectului "Borderless Health Through Sport and Cooperation - United in the Battle Against Diseases", Primaria Orasului Harsova a achizitionat un numar de 30 de biciclete, ce vor fi puse la dispozitia harsovenilor si vor putea fi ulitizate pe raza orasului nostru.Cele 30 de biciclete vor fi impartite intre cele doua centre de ridicare/predare - Stadionul Orasenesc Harsova (10 biciclete) si ... citeste toata stirea