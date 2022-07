Primaria Harsova, actiuni de colectare a deseurilor electrice

Asociatia Environ, in parteneriat cu Primaria Orasului Harsova, anunta organizarea unei actiuni de colectare a deseurilor electrice in cadrul campaniei "Romania Recicleaza".Campania va ajunge in orasul Harsova in data de 29 iunie, incepand cu ora 09.00 si presupune colectarea responsabila a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), a bateriilor si a acumulatorilor uzati.Pentru colectarea echipamentelor electrice si electronice de mici dimensiuni (ex: mixer, fier de calcat ... citeste toata stirea