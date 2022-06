Primaria Harsova angajeaza electrician

Primaria Oras Harsova cu sediul in localitatea Harsova, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/2011, dupa cum urmeaza:1. Electrician in cadrul Serviciului Tehnic, Administrativ, Intretinere si ReparatiiConditii de participare speciale :- Nivelul studiilor: cel putin absolvent al invatamantului general obligatoriu;- Vechime in munca: minim 5 ani- ... citeste toata stirea