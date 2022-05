Persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana in valoare de 100 lei, sub forma a 5 tichete de masa.In acest context, in luna mai se vor acorda vouchere in zilele de 5, 9, 17, 25, in intervalul orar 08:00-17:00, persoanelor care au schema completa de vaccinare in perioada 03.09.2021 - 11. ... citeste toata stirea