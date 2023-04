Evenimentul este realizat in colaborare cu toate liceele tehnologice, care isi prezinta oferta educationala in centrul orasului."Am luat parte la deschiderea oficiala, unde am vorbit despre importanta resurselor umane, a invatarii unei meserii, am incurajat parintii sa indrume copiii catre liceele tehnologice, iar pe antreprenori sa investeasca in educatia elevilor.Cat priveste implicarea administratiei, am amintit investitiile pentru modernizarea liceelor, aflate in curs de implementare si ... citeste toata stirea