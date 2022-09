Primaria Murfatlar reabiliteaza un bloc prin firma unui politician PSD

Primaria Murfatlar va plati peste 1,8 milioane lei pentru reabilitarea unui bloc si transformarea acestuia in bloc de locuinte sociale, in urma unui contract atribuit fara licitatie firmei unui politician PSD.Primaria Murfatlar a atribuit pe 13 septembrie 2022 un contract pentru "Reabilitare bloc 16, P+E, situate pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oras Murfatlar, jud. Constanta si transformarea acestuia in bloc de locuinte sociale". Intelegerea a fost semnata in urma unei procedure simplificate ... citeste toata stirea