Primaria Navodari, singura din judet care implementeaza programul Rabla Local

Programul Rabla Local, menit sa reduca poluarea in Romania, s-a impotmolit chiar inainte de a fi implementat. Programul ar trebui sa inceapa pe 23 septembrie, moment pana in care, unitatile administrativ teritoriale isi vor putea crea conturi de utilizator pentru inscrierea in cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate. In judetul Constanta, singura primarie care a aplicat pentru program este Navodari.Programul Rabla Local are ca scop facilitarea transportului ecologic, in ... citeste toata stirea