Primaria Poarta Alba anunta ca in data de 15 iunie 2022 a fost semnat contractul de finantare pentru obiectivul INFIINTARE DISTRIBUEsIE GAZE NATURALE IN COM. Poarta Alba, JUD.CONSTANEsA, finantare obtinuta prin programul POIM.De asemenea, licitatia pentru proiectarea si executia ... citeste toata stirea