Primaria si Confort Urban demonteaza dispozitivele de blocare a parcarilor

Dispozitivele de rezervarea a parcarii trebuie sa respecte un anumit model. Cele folosite pana acum, care blocheaza locul de parcare, nu mai pot fi folosite.Primaria Constanta si Confort Urban au inceput sa demonteze dispozitivele care nu respecta modelul agreat.In plus, unele dintre acestea erau ridicate in timpul zilei, desi o hotarare de consiliu local spune ca, in timpul zilei, locurile inchiriate de la primarie pot fi folosite de oricine.Mai jos puteti vedea imagini surprinse azi de ... citeste toata stirea