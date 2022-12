Primaria Tuzla, negocieri pentru un pret scazut la salubrizare

Resit Taner, primarul comunei Tuzla, a anuntat demararea unor negocieri cu operatorii privati de salubrizare pentru obtinerea unui pret cat mai bun pentru locuitorii comunei."Cu privire la subiectul adus in atentia dumneavoastra in ultima perioada, respectiv taxa de salubrizare pentru anul 2023 doresc sa fac precizarea ca pretul indicat in nota de fundamentare anexa la proiectul de hotarare a fost solicitat spre elaborare societatii SC Edilitar Local Tuzla SRL, acesta fiind de 17,95 ... citeste toata stirea