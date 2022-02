Primarul Constantei: "Am primit e-mailuri de la Odesa in care cereau ajutoare militare"

Primarul Constantei, Vergil Chitac, a anuntat ca autoritatile de la Odesa i-au cerut ajutoare, in special militare, cum ar fi veste antiglont si casti. Solicitarile au fost redirectionate catre ministrul Apararii, Vasile Dincu, si catre premierul Nicolae Ciuca. Vergil Chitac a declarat, luni, la inceputul sedintei Consiliului Local, ca la sfarsitul acestei saptamani a activat Comisia de Aparare pentru a fi luate masurile in cazul in care acest conflict din Ucraina ar ajunge si in Romania. "In ... citeste toata stirea