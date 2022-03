Primarul Constantei prefera online-ul: "Putem socializa oricand daca ma invitati la o cafea"

Sedinta de azi a Consiliului Municipal Constanta s-a tinut online. Nu mai sunt restrictii, nu mai sunt probleme, dar consilierii nu se vad fata in fata. De ce? Intrebarea a fost adresata de useristi."Eu am decis pentru ca este reglementata de Codul Administrativ si pentru ca suntem in epoca digitalizari si pentru ca am banuit ca unii oameni sunt la serviciu in momentul acesta si nu se pot prezenta fizic aici si pentru ca ne-am asumat ca sa digitalizam si sa informatizam Primaria. Si pentru ca ... citeste toata stirea