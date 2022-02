Primarul Constantei, Vergil Chitac, pare ca a uitat ca locuieste in Eforie

Primarul Constantei, Vergil Chitac, a postat joi un text pe pagina sa de Facebook din care pare ca a uitat ca locuieste in Eforie, nu in Constanta.Acesta spune ca va scapa orasul de problema termoficarii, problema "care ne tine in frig si fara apa calda in mijlocul iernii".Folosirea pronumelor personal la persoana I plural nu se justifica. Primarul Constantei locuieste in Eforie. Ca sa candideze la noi in oras, si-a facut mutatie intr-un garaj la unul din membrii Asociatiei Constanta Altfel, ... citeste toata stirea