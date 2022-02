Primarul Vergil Chitac si Primaria Constanta au pierdut "razboiul panourilor". Instanta i-a dat dreptate lui Ionut Barbu

Instanta s-a pronuntat, joi, 3 februarie, in dosarul deschis de SC Seaview Media SRL, administrata de omul de afaceri Ionut Barbu, impotriva municipiului Constanta si primarului Vergil Chitac, in ceea ce am putea numi generic "razboiul panourilor." Hotararea de astazi este definitiva.In ianuarie 2021, la putin timp de la preluarea mandatului, Vergil Chitac a hotarat ca una din prioritatile sale este sa scape Constanta de panourile pe care le folosise el insusi in campania electorala. A emis o ... citeste toata stirea