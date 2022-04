Premierul Nicolae Ciuca a reiterat, miercuri, ca primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase la jumatatea acestui an, exploatarea urmand a asigura circa un miliard de metri cubi pe an, ceea ce reprezinta 10% din consumul anual inregistrat in Romania."Primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase de catre compania Black Sea Oil and Gas la jumatatea acestui an si atunci vom avea un miliard de metri cubi in plus pe an asigurati prin aceasta investitie.In perimetrul de la Caragele exista ... citeste toata stirea