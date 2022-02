Primul convoi NATO cu tehnica militara a ajuns la baza Mihail Kogalniceanu.

Primul dintre cele trei convoaie NATO, format din 18 trailere incarcate cu blindate de lupta si alte tipuri de tehnica militara a ajuns in aceasta dimineata la Mihail Kogalniceanu. Cel de-al doilea convoi a plecat in aceasta dimineata de la Nadlac, pe aceeasi ruta, si se va opri la Ramnicu Valcea, timp in care al treilea convoi va ajunge la Nadlac. In total, 48 de trailere, incarcate cu transportoare Stryker si alte tipuri de tehnica militara, vor ajunge in acest weeekend la baza din judetul ... citeste toata stirea