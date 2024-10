Primul tren Alstom Coradia intra in circulatie din noiembrie

Primul tren electric Alstom Coradia va circula pe ruta Bucuresti Nord - Brasov, incepand cu data de 15 noiembrie, anunta Autoritatea pentru Reforma Feroviara.Ulterior, in prima parte a anului 2025, pe masura ce restul de 11 trenuri vor intra in parcul ARF si predate spre operare CFR Calatori in acest contract de servicii publice, trenurile electrice RE-IR1 Alstom Coradia vor circula pe toate rutele din contract: Bucuresti - Constanta; Bucuresti - Craiova; Bucuresti - Ploiesti - Brasov - ... citește toată știrea