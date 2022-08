Prins in flagrant cand vindea cateva sute de grame de cannabis

Un barbat de 21 de ani, prins in flagrant delict cand ar fi vandut canabis, a fost retinut pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in urma unei actiuni a politistilor Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog.La data de 19 august, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au realizat o actiune in cadrul ... citeste toata stirea