Prins in timp ce vindea peste un kilogram de cannabis. Cat a cerut pe "marfa"

Procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la locuintele folosite de suspect. Acesta, impreuna cu un alt barbat, vor ajunge in fata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva. Joi, 10 februarie, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au organizat o actiune in urma careia un barbat, de 49 de ani, a fost prins, in flagrant delict, dupa ce ar fi vandut 1,026 kg de cannabis, ... citeste toata stirea