Prinsi de politistii constanteni in timp ce vindeau cupru furat

Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au identificat 3 barbati, banuiti de comiterea faptei. Acestia au fost retinuti.Din cercetari a reiesit faptul ca, la data de 20 decembrie 2022, barbatii in cauza, cu varste cuprinse intre 26 si 36 de ani, au sustras 2 tamburi cu cablu, in lungime totala de 1600 ... citeste toata stirea