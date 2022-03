Prinsi in flagrant cu 11 kilograme de cannabis

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpati pentru savarsirea infractiunii de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc.Masura a fost dispusa dupa ce, la aceeasi data, inculpatii au fost prinsi in flagrant, in municipiul Fetesti, judetul Ialomita, avand asupra lor cantitatea de aproximativ 11 kilograme de canabis. In ... citeste toata stirea