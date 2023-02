Prinsi in timp ce inselau prin metoda

Politistii de la Sectia 14 din Bucuresti au prins in flagrant doi barbati suspectati de inselaciuni prin metoda "Accidentul", iar ulterior au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara, a anuntat, joi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB)."La data de 12 februarie 2023, politistii au prins in flagrant delict doi barbati, in judetul Vrancea, la scurt timp dupa ce ar fi primit 11.000 de lei de la o femeie, in varsta de 79 ani, din judetul Buzau, dupa ce, in ... citeste toata stirea