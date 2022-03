Probleme pentru turistii rusi din Bulgaria care vor sa ajunga acasa. Cerul s-a inchis pentru ei

Sute de schiori rusi sunt blocati in statiunile montane din Bulgaria si se intreba cum se pot intoarce acasa dupa ce invazia Rusiei in Ucraina a determinat Uniunea Europeana sa-si inchida spatiul aerian pentru avioanele rusesti, transmite Reuters.Bulgaria, un aliat apropiat al Moscovei in vremea comunistilor, dar acum membra a UE si NATO, si-a inchis sambata spatiul aerian pentru aeronavele rusesti, alaturandu-se celor mai multe state europene intr-un act de solidaritate cu Ucraina.O ... citeste toata stirea