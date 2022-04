Profesor trimis in judecata pentru corupere sexuala a minorilor. Victimele, mai multi elevi de 13-16 ani

Profesorul a fost arestat preventiv in urma cu cateva saptamani. Acum, procurorii l-au trimis in judecata sub acuzatia de corupere sexuala a minorilor. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a profesorului Laurentiu Alexandru Ciorogaru, arestat preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de corupere sexuala a minorilor, in forma continuata. Profesorul este acuzat ca a corupt sexual sase elevi cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani. In concret, ... citeste toata stirea